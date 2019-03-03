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للعمل في التدريس بنظام المقررات

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة جازان

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة جازان
weam.co/577137
جازان- الوئام:

أعلنت جامعة جازان عن رغبتها في التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين السعوديين لتدريس بعض المقررات في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها وفقاً لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة.

ومن ضمن الشروط  أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها وأن يكون مجال تخصصه امتدادا للمراحل السابقة.

القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية وموافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وستكون أولوية التعاون لحملة الدكتوراه ثم الماجستير وفق الاحتياج.

اما المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب فهي صورة من المؤهلات العلمية وصورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وشهادات الخبرة إن وجدت.

وسيتم التقديم عبر الرابط التالي: http://www.jazanu.edu.sa

وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني : vpaa-jobs@jazanu.edu.sa

مع العلم أن فترة التقديم اسبوع ابتداء من تاريخ 03/07/1440هـ .

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