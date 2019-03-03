ترامب: ليس لكوريا الشمالية أي مستقبل اقتصادي

واشنطن- الوئام:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق، ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية.

وتم اختصار ثاني اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام بعد إخفاقهما في التوصل لاتفاق بشأن حجم تخفيف العقوبات الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترامب في مؤتمر لناشطين محافظين إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقاً، ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية.

وأضاف أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو قوية جداً.

وقالت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إنهما تعتزمان مواصلة المحادثات، ولكنهما لم تحددا الموعد الذي قد تعقد فيه جولة ثانية.

وعلى الرغم من أن البعض نسب لترامب فضل رفض إبرام اتفاق سيء، فقد تعرض لانتقادات لإشادته في وقت سابق بزعامة كيم، وقوله إنه قبل تأكيده بعدم معرفته الطريقة التي عومل بها طالب أمريكي بعد أن قضى 17 شهراً في السجن بكوريا الشمالية.