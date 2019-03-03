التعليقات: 0

في هجوم نفذه مقاتلون تابعون لأنصار التوحيد

18 قتيلاً و12 مصاباً من قوات النظام السوري في هجوم بشمال حماة

18 قتيلاً و12 مصاباً من قوات النظام السوري في هجوم بشمال حماة
weam.co/577163
دمشق- الوئام:

أعلنت المعارضة السورية مقتل 18 من القوات الحكومية وإصابة 12 آخرين اليوم الاحد في هجوم بشمال محافظة حماة.وقال مصدر في جيش العزة التابع للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية: نفذ مقاتلون تابعون لأنصار التوحيد هجوماً فجر اليوم مستغلين الاحوال الجوية على نقاط للقوات الحكومية السورية في قرية المصاصنة وخربة المصاصنة في ريف حماة الشمالي ما أدى إلى مقتل 18 عنصراً بينهم ضابطان وإصابة 12 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأكد المصدر أن الهجوم على نقاط القوات الحكومية والمسلحين الموالين لهم يأتي رداً على القصف المستمر منذ أسبوع على المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة والتي تعرضت لقصف بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية .

وتشهد جبهات ريف حماة وادلب توتراً منذ منتصف الشهر الماضي رغم اتفاق شوتشي الذي يقضي بوجود منطقة عازلة ونقاط مراقبة روسية تركية .

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة في محافظة إدلب : أطلقت القوات الحكومية السورية أكثر من 80 صاروخا على مدينة خان شيخون صباح اليوم ، كما طال القصف المدفعي ايضاً بلدة جزريا وسراقب في ريف ادلب الجنوبي الشرقي .

روابط ذات صلة

معارك عنيفة بين قسد وداعش في الباغوز السورية

معارك عنيفة بين قسد وداعش في الباغوز السورية

روسيا وأمريكا تتفقان على مواصلة اتصالات الخبراء حول سوريا

روسيا وأمريكا تتفقان على مواصلة اتصالات الخبراء حول سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 6 نقاط داعشية في الباغوز السورية

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 6 نقاط داعشية في الباغوز السورية

منظمة الأسلحة الكيمياوية: مادة سامة استخدمت في هجوم دوما بسوريا عام 2018

منظمة الأسلحة الكيمياوية: مادة سامة استخدمت في هجوم دوما بسوريا عام 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>