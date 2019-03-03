ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني “لا لليجا”، يلتقي اليوم فريق أتليتكو مدريد، أمام نظيره فريق ريال سوسيداد.
مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني
يحتل فريق أتليتكو مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 50 نقطة، بعد برشلونة المتصدر برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني
أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، غياب ثلاثي الفريق، عن مواجهة ريال سوسيداد في “أنويتا”، مشيرا إلى أن ثنائي الروخيبلانكوس دييجو كوستا ونيكولا كالينيتش، سيغيبان عن اللقاء للإصابة، لكنه يأمل في عودتهما الأسبوع المقبل.
مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني
ولم يشارك كوستا وكالينيتش في المران الأخيرة، كما انضم لوكاس هرنانديز لقائمة الغائبين للإصابة عن لقاء سوسيداد، الذي سيتم الإعلان عن قائمته مساء اليوم، قبل سفر الفريق إلى مدينة “سان سيباستيان”.