الوئام - متابعات

ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني “لا لليجا”، يلتقي اليوم فريق أتليتكو مدريد، أمام نظيره فريق ريال سوسيداد.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني

يحتل فريق أتليتكو مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 50 نقطة، بعد برشلونة المتصدر برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، غياب ثلاثي الفريق، عن مواجهة ريال سوسيداد في “أنويتا”، مشيرا إلى أن ثنائي الروخيبلانكوس دييجو كوستا ونيكولا كالينيتش، سيغيبان عن اللقاء للإصابة، لكنه يأمل في عودتهما الأسبوع المقبل.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني

ولم يشارك كوستا وكالينيتش في المران الأخيرة، كما انضم لوكاس هرنانديز لقائمة الغائبين للإصابة عن لقاء سوسيداد، الذي سيتم الإعلان عن قائمته مساء اليوم، قبل سفر الفريق إلى مدينة “سان سيباستيان”.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال المدرب الأرجنتيني، في مؤتمر صحفي أعقب التدريبات، إن كوستا ونيكو سيعودان للفريق بالتأكيد الأسبوع المقبل، ويجب أن نتعامل مع المواقف التي تحدث داخل الفريق ونعزز اللاعبين المتاحين للقاء سوسيداد”.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني

ويحظى سيميوني بـ18 لاعبًا متاحًا من الفريق الأول لمواجهة أنويتا، بينهم نهوين بيريز، الذي لم يدرج بقائمة أي مباراة بعد.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني

المباراة: ريال سوسيداد ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

الملعب: ستاد أنويتا

التوقيت: اليوم الموافق 3-3-2019 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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