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مصادرة واتلاف 171 كيلو غراماً من المواد الغذائية

إغلاق مطاعم وتوجيه 31 إنذاراً لمنشآت غذائية بالاحساء

إغلاق مطاعم وتوجيه 31 إنذاراً لمنشآت غذائية بالاحساء
weam.co/577166
الاحساء - الوئام:

تواصل بلدية المبرز في محافظة الأحساء جولاتها التفتيشية والرقابية ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسن المشهد الحضري، التي اسفرت عن إغلاق 3 مطاعم وتوجيه 31 إنذاراً لعدد من المنشآت الغذائية ومصادرة واتلاف 171 كيلو غراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة المبرز.

وأكد رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري، استمرارية تنفيذ خطط التقييم والمتابعة الشاملة لجميع المرافق المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المهنية وذلك لتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة.

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