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بذلوا جهود ميدانية مثمرة

تكريم أفراد أمن كشفوا غموض قضايا جنائية بمكة المكرمة

تكريم أفراد أمن كشفوا غموض قضايا جنائية بمكة المكرمة
weam.co/577168
مكة المكرمة- الوئام:

كرمت شرطـة منطقة مكـة المكرمـة عدداً من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

وفي التفاصيل وبناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطـة منطقة مكـة المكرمـة سعادة اللـواء / عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً, ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة, ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته وإستقراره.

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