الوئام - متابعات

يستضيف فريق إيفرتون الإنجليزي، اليوم، نظيره ليفربول، الباحث عن استعادة صدارة ترتيب البريميرليج، في مباراة ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

وتحتدم المنافسة بين ليفربول وفريق مانشستر سيتي، الذي اعتلى صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث أمس، ليأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخرا بنقطتين عن السيتيزن.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

بينما يحتل فريق إيفرتون المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وكانت آخر مبارياته أمام كارديف سيتي، والتي انتهت بفوز عريض لإيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن تضم تشكيلة الريدز في ديربي الميرسيسايد: أليسون في حراسة المرمى، آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت آرنولد، نابي كايتا، فينالدوم، محمد صلاح، فابينيو، ساديو مانى، وديفوك أوريجي.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

بينما يسعى محمد صلاح للعودة إلى صدارة الهدافين، بعد غيابه عن المباريات الثلاثة الماضية، أمام مانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ بالشامبيونزليج، وقيادة فريقه لاستعادة صدارة الدوري.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر، شدد ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، على لقاء أهمية الدربي بالنسبة للناديين، معتبرا أنها أشبه بنهائي المونديال، ودلل على ذلك باحتفال ليفربول في لقاء الذهاب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

المباراة: إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد جوديسون بارك

التوقيت: اليوم الموافق 3-3-2019 في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة، 7:15 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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