الوئام - متابعات

يجتهد فريق الزمالك المصري، سعيا للفوز في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي تقام بينهما اليوم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل إحياء حظوظه وآماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى، حيث لم يحقق الفوز فى أية مباراة فى مجموعته.

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 3-3-2019 في كأس الكونفدرالية

يقع الفريقان في المجموعة الرابعة التى يتذيلها الزمالك بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط ويليه نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 3-3-2019 في كأس الكونفدرالية

وبدأ “الوايت نايتس” مشواره بالخسارة من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى كينيا، ثم تعادل إيجابياً مع نصر حسين داى الجزائرى فى برج العرب بهدف لمثله، وحقق النتيجة نفسها أمام بترو أتلتيكو مؤخراً على ملعبه، ليفقد الزمالك فى مشواره بدور المجموعات 3 نقاط خارج أرضه و4 نقاط على أرضه.

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 3-3-2019 في كأس الكونفدرالية

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل من المتوقع أن يضم:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجانى ساسى، أحمد زيزو أو إبراهيم حسن، أوباما، حميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 3-3-2019 في كأس الكونفدرالية

ويفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثانى وكذلك محمود كهربا للإيقاف من قبل مجلس إدارة النادى، واقترب جروس من تحديد بدائل الثنائى، وربما يدفع بالثنائى محمود عبد العزيز “زيزو” لتعويض غياب طارق حامد والمغربى حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 3-3-2019 في كأس الكونفدرالية

فى المقابل، يسعى بترو أتلتيكو الأنجولى بقيادة مدربه البرازيلى بيتو بيانكى، فى استغلال الروح المعنوية العالية داخل الفريق الأنجولى بعد الأداء والنتيجة التى قدمها الفريق أمام الزمالك فى اللقاء الماضى فى برج العرب من أجل حصد الانتصار فى لقاء اليوم .

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 3-3-2019 في كأس الكونفدرالية

المباراة: بترو أتليتكو ضد الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الملعب: ستاد سيداد يونيفيرستاريا “11 نوفمبر” بالعاصمة الأنجولية لوندا

التوقيت: اليوم الموافق 3-3-2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

beIN SPORTS 1 HD

المعلق: أحمد الطيب

حكم المباراة: البورندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا