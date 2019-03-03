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آلاف الطلاب في الجزائر يتظاهرون مجددا ضد الرئيس بوتفليقة

آلاف الطلاب في الجزائر يتظاهرون مجددا ضد الرئيس بوتفليقة
weam.co/577212

تظاهر آلاف الطلاب في الجزائر، اليوم الأحد، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات
الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل.

ونظم الطلاب بالعديد من جامعات الجزائر، مسيرات رفعوا فيها شعارات تجمع على رفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتظاهر فيها الطلبة ضد بوتفليقة، بعد المظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الثلاثاء الماضي.

إلى ذلك، أودع اللواء المتقاعد علي غديري، اليوم، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري، ليكون بذلك سادس شخصية تعلن عزمها خوض الاستحقاق الرئاسي.

ويتواجد بوتفليقة، الذي قدم مساء أمس السبت، تصريحا بممتلكاته مثلما يقتضيه قانون الانتخابات، منذ الأحد الماضي، في جنيف لإجراء “فحوصات طبية دورية”، رغم أن بعض المصادر رجحت عودته للبلاد.

وتنتشر في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية، قوات الأمن بشكل لافت في الوقت الذي يعيش الشارع حالة من الترقب والحركة المتسارعة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

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