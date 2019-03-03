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خلال الشهرين الماضيين

إغلاق 92 محلا مخالفا في الباحة

إغلاق 92 محلا مخالفا في الباحة
weam.co/577218
الوئام - متابعات

صادرت أمانة منطقة الباحة كميات من المواد الغذائية والفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك ضمن حملة “غذاءكم أمانة”.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بان الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة تواصل الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات تقدر بـ “9600 ” كجم من أصناف الخضار واللحوم والدجاج ومواد معلبة وتم مصادرتها وإتلافها فيما تم إغلاق ( ٩٢ ) محلا، وإنذار 70 محلا، كما بلغ عدد الزيارات خلال الشهرين ( ١٤٦٠ ) زيارة.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية والاتصال على مركز البلاغات للأمانة 940 أو تقديم بلاغ عبر موقع الأمانة أو واتس الأمانة 0550271419.

مشدداً على التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم التعاون وتقديم المصلحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر على العاملين.

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