تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 637 مليون ريال في يناير

متابعات- الوئام

شهدت تحويلات الوافدين بالمملكة، ارتفاعا بنحو 637 مليون ريال ما يعادل 170 مليون دولار، “نسبة 6.1%” خلال يناير الماضي، على أساس سنوي.

وحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، قالت إن قيمة تحويلات الوافدين بلغت 11.024 مليار ريال “2.9 مليار دولار” خلال يناير الماضي، مقارنة مع 10.387 مليار ريال “2.8 مليار دولار” في يناير 2017.

وتراجعت تحويلات الوافدين على أساس شهري بنسبة 2.5%، كما تراجعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية خلال العام 2018 بنسبة 3.7% على أساس سنوي، لتسجل أقل مستوياتها في 7 سنوات.

وانخفضت التحويلات، وفقا لبيانات “ساما”، إلى 136.43 مليار ريال “36.38 مليار دولار” في العام الماضي، مقارنة بـ141.66 مليار ريال “37.78 مليار دولار” في عام 2017.

كما تراجعت تحويلات السعوديين خلال يناير الماضي إلى 4.908 مليار ريال “1.3 مليار دولار” مقارنة مع 6.181 مليار ريال “1.6 مليار دولار” في يناير 2017، بنسبة تراجع 20.6%، وتراجعت تحويلات السعوديين، بنحو 7.7% في عام 2018 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة التحويلات 60.27 مليار ريال “16.07 مليار دولار” في العام الماضي، مقارنة بـ65.27 مليار ريال “17.4 مليار دولار” في عام 2017.

وتراجعت تحويلات السعوديين إلى 4.528 مليار ريال خلال ديسمبر 2018، مقارنة مع 6.054 مليار ريال خلال ديسمبر 2017، بانخفاض 7.66%.