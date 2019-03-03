الجوازات: تمديد التأشيرات ليس من اختصاصنا

الوئام - متابعات

أوضحت إدارة الجوازات السعودية، أنه ليس من اختصاصها تمديد التأشيرات، وأفادت أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذه الإجراءات.

وردت “الجوازات” على استفسار مواطن بشان تأشيرة ابنه، عبر الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد “أبشر” عبر “تويتر”، وقال في سؤاله: ” ابني انتهت تاشيرته وطلعنا له تأشيرة ثانيه من الخارجيه. وعند دخوله من المنفذ رجعوه لأنه مكتوب عندهم خرج ولم يعد .حيث انه تابع لوالده والتابع لايشمله خرج ولم يعد واقامته سارية المفعول كيف الحل”.

وبينت الإدارة في ردها أنه: “ليس من إختصاص إدارة الجوازات تمديد التأشيرات، يرجى مراجعة وزارة الخارجية للإفادة”.