للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. السماح بالسفر لـ800 معتمر من غزة #عاجل

وكالات - الوئام:

غادر نحو 800 معتمر فلسطيني قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لأداء مناسك العمرة بعد منع استمر منذ العام 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في سيناء، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤول في المعبر “انطلق فجر الأحد أول فوج من معتمري قطاع غزة”.

وكان المسؤول أشار إلى أن المنع استمر أربع سنوات، لكن مصادر أمنية في الجانب المصري من معبر رفح أوضحت أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها السماح بمرور المعتمرين منذ العمليات العسكرية في شمال سيناء عام 2014.

وأوضح المسؤول في المعبر أنه “جرى تجهيز الحافلات لنقل الفوج الأول البالغ تعداده نحو 800 معتمر، وستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم”.

وأشار إلى “جهود بذلت خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة السماح بخروج الفلسطينيين من القطاع باتجاه السعودية لأداء مناسك العمرة”.

بدوره، أفاد مصدر امني في المعبر أن “السلطات المصرية أعادت 15 معتمرا من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول إلى القطاع”.

وتسمح مصر لسكان قطاع غزة كل عام بالانتقال عبر المعبر لأداء مناسك الحج بشكل منتظم.