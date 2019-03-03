نتنياهو: سنتعاون مع روسيا لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا

وكالات- الوئام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في تأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا، بعد زيارة قام بها لموسكو للدعوة إلى إنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية.

وفي الوقت الذي يدحر فيه الرئيس السوري بشار الأسد الانتفاضة التي بدأت قبل ثماني سنوات، تشعر إسرائيل بالقلق من بقاء التعزيزات التي حصل عليها الأسد من إيران، وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران لتشكيل جبهة جديدة ضدها.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف لإيران وحزب الله في سوريا، وقوبلت هذه العمليات بتجاهل كبير من روسيا التي تدخلت في الحرب السورية عام 2015 دعما للأسد مما حول دفة الصراع.

وقال نتنياهو، إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء استضافته له الأسبوع الماضي “وبشكل لا لبس فيه” أن مثل هذه الضربات ستتواصل على أن يستمر خط عسكري ساخن بين إسرائيل وروسيا في العمل على الحيلولة دون وقوع أي اشتباك عارض بين البلدين.

وأضاف في تصريحات للحكومة الإسرائيلية: “اتفقت أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التي جاءت بعد نشوب الحرب الأهلية من سوريا”.

وتابع: “اتفقنا على تشكيل قوة مهمات مشتركة ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم صوب هذا الهدف”.

ولم يذكر نتنياهو، تفاصيل، ولم تصدر روسيا ردا حتى الآن.

وكانت روسيا، حبذت في الماضي خروج القوات الأخرى من سوريا لكنها تعتزم الإبقاء على قوة هناك على المدى البعيد.