دوري أبطال آسيا: الوصل في مهمة صعبة أمام النصر.. والاتحاد يسعى لاستعادة أمجاده أمام الريان

تنطلق غدا الإثنين، لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، بمواجهة فريقي النصر والوصل الإماراتي، على ملعب الاخير والتي يتطلع خلالها إلى تحقيق أول فوز له منذ 11 عامًا.

كما يستضيف في المجموعة ذاتها، فريق ذوب آهن الإيراني نظيره الزوراء العراقي، في أصفهان، فيما تشهد لقاءات المجموعة الثانية، حلول الوحدة الإماراتي ضيفا على لوكوموتيف الأوزبكي، واستضافة الاتحاد، للريان القطري.

ويشارك الوصل في البطولة القارية بحلتها الجديدة للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2018، وهو عجز عن تجاوز دور المجموعات في المرتين، واكتفى بفوزين فقط في 12 مباراة خاضها، كان آخرهما قبل 11 عاما عندما هزم القوة الجوية العراقي 2-1 في السابع من أيار/مايو 2008.

وفشل الوصل في تحقيق أي نقطة العام الماضي بعد ست هزائم متتالية، وهو يأمل في كسر هذه السلسلة ضد النصر، ثالث فريق سعودي يقابله في غضون تسعة أشهر، بعد الاتحاد والأهلي في بطولة الأندية العربية.

فيما يعود النصر إلى البطولة بعد ثلاث سنوات من مشاركته الأخيرة عام 2016، وبلغ دور المجموعات للنسخة الحالية بعدما تغلب على آي جي إم كي الأوزبكي برباعية نظيفة في الدور التمهيدي “الملحق”.

ويأمل النصر في استمرار تألق لاعبه المغربي عبد الرزق حمدالله، صاحب 15 هدفًا في الدوري السعودي، في حين يحوم الشك حول مشاركة مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا بسبب الإصابة.

فيما يستهل الزوراء العراقي مشاركته في المسابقة القارية بملاقاة مضيفه ذوب آهن، بعد المشكلات الفنية والإدارية التي استقال خلالها المدير الفني للفريق أيوب أوديشو، وتعيين حكيم شاكر، خلفا له.

ويعتمد الفريق الوحيد الممثل للكرة العراقية بالبطولة بعد خروج القوة الجوية، في مشواره القاري على 3 دوليين هم قائد المنتخب العراقي جلال حسن، والمدافع صفاء هادي، والمهاجم علاء عباس، وجميعهم شاركوا مع المنتخب العراقي في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

فيما يأمل الوحدة الإماراتي في تجاوز المشاركة الكارثية للنسخة الماضية، والتي بدأها أيضا بحلوله ضيفا على لوكوموتيف في طشقند، في مباراة خسرها بخماسية نظيفة.

وحقق الوحدة الذي استبعد مهاجمه المغربي مراد باتنا من قائمته الآسيوية لأسباب إدارية، فوزًا معنويًا على بني ياس 4-1 في المرحلة السابقة من الدوري المحلي، ليعزز مركزه الخامس.

ويعود الاتحاد إلى المسابقة القارية بعد غياب موسمين بسبب مشاكله المالية السابقة، عندما يستضيف الريان القطري في جدة، ويأمل الفريق السعودي في أن تكون عودته مشابهة لبداياته في البطولة بنظامها الجديد عندما توج باللقب مرتين متواليتين في أول مشاركتين 2004 و2005، في الوقت الذي يخوض المسابقة الحالية بأداء سئ في الدوري المحلي.

ويدخل الريان مشاركته العاشرة في المسابقة القارية، علما بأنه لم ينجح مطلقا في تخطي عتبة الدور الأول، وبلغ الريان نسخة الموسم الحالي بعد تفوقه على سايبا الإيراني في الملحق.