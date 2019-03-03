“أمن وسلامة تعليم الطائف” تشارك بمعرض في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “سلامة أطفالنا غايتنا” والذي دشنه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، صباح اليوم، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية بمعرض يحوي أعمال لعدد من الإدارات “النشاط الطلابي، نشاط الطالبات، رياض الأطفال، توجيه وإرشاد الطالبات، مكتب التعليم بجنوب الطائف (بنين)”.

وقدمت إدارة النشاط الطلابي عرض مرئي وعرض كشفي، كما قدمت نشاط الطالبات مجموعة من الطالبات في استقبال محافظ الطائف خلال تدشين المعرض، وأوبريت قدمه مجموعة من الطالبات نال استحسان الحضور وعرض مرئي.

كما شارك عدد من أطفال الروضه الأولى والرابعة في حفل الاستقبال بأناشيد ترحيبية.

وتأتي مشاركة الإدارة في المعرض في إطار التعاون المثمر مع الإدارات الحكومية الأخرى في تفعيل المناسبات العامة ذات العلاقة بالجهات الحكومية، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني.

ودعا “اللهيبي”، كافة المدارس “بنين وبنات”، إلى تفعيل دور اليوم العالمي للدفاع المدني وتفعيل هذه المناسبة من خلال تخصيص كلمات الطابور الصباحي، وحصص النشاط ومواضيع التربية الفنية عن هذه المناسبة، ورسائل نصية عن الدفاع المدني ومن خلال عبارات نشرات تربوية للطلاب في المدرسة لتكون رسائل موجهة للأسرة من خلال المدرسة، وتوعية الطلاب بدور الدفاع المدني في مجال السلامة، والإنقاذ، والإطفاء، والإخلاء، بالإضافة إلى زيارات لبعض طلاب وطالبات المدارس لمعرض الدفاع المدني بجوري مول، مقدمًا شكره وتقديره لمدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية سلطان الطلحي، وجميع منسوبيه من مشرفين وإداريين “بنين وبنات” كما قدم شكره لجميع الادارات والمدارس والروضات المشاركة في افتتاح المعرض.