وزير الصحة: آثار الأخطاء الطبية المتسببة في الوفاة تمتد للأهل والأحبة

الرياض - محمد السويهري - الوئام:

كشف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، عن وفاة شخص كل 13 ثانية بمختلف أنحاء العالم نتيجة الأخطاء الطبية، بما يعادل وفاة 2.6 ملیون شخص، كان بالإمكان إنقاذھم.

وقال الدكتور الربيعة، في كلمته خلال انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، اليوم الأحد، والتي انطلقت أمس في جدة، تحت عنوان “دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا”: إن “عبء الأخطاء الطبیة لا یقتصر فقط على من سلبت منھم حیاتھم… ولكن التأثیر الأعلى ھو على أحبتھم وأھالیھم الذین تأثرت حیاتھم بفقدانھم، وتركوا وراءھم فجوة بلا مبررات ولا أسباب”.

وأضاف: “لقد أخذت المملكة العربیة السعودیة على عاتقھا إستضافة ھذه القمة الوزاریة الھامة، لما لھا من دور ریادي عالمي في تعزیز ودعم سلامة المرضى، وخاصة في الدول المتوسطة والأقل نمواًن حیث قدمت حكومة خادم الحرمین الشریفین من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانیة مساعدات تتجاوز 675 ملیون دولار من عام 2015 حتى یومنا ھذا، لدعم الاعمال الإنسانیة لمشاریع الصحة والمیاه والإصحاح البیئي والتغذیة في ھذه الدول”.

واستطرد: “اھتمت وزارة الصحة بالمملكة العربیة السعودیة بتعزیز سلامة المرضى، حیث أنشأت المركز الوطني لسلامة المرضى, والذي یقوم بوضع الأھداف والمؤشرات وتوفیر التدریب اللازم لتحقیق أعلى مستویات السلامة، كما أنشأت عدة مراكز داعمة، ومنها المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحیة (سباھي) والھیئة العامة للغذاء والدواء، والھیئة السعودیة للتخصّصات الصحیة، للوصول إلى أھدافھا وتحقیق رؤیة المملكة 2030 والإرتقاء بالرعایة الصحیة لتعزیز دور سلامة المرضى على المستوى المحلي والدولي”.

من جهته، عبر رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على الدور الريادي الذي تقوم به للعناية بالرعاية الصحية، كما شكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على استضافة المملكة لهذه القمة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ” قامت المملكة العربية السعودية بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.

وأضاف: في شهر مايو المقبل سوف تناقش دول المنظمة فكرة إختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى ، وذلك في الإجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا، مقدماً شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اهتمامه بهذا الأمر. مؤكدا أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية وأكثر هذه الحالات كان الممكن تفاديها.