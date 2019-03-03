تقرير الجولة 22: الهلال يحافظ على فارق النقاط مع ملاحقة النصر.. والشباب يسقط أمام العالمي

واس- الوئام

أسدل الستار، أمس السبت، على منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث شهدت الجولة 4 انتصارات و4 تعادلات.

وفاز التعاون على الاتفاق بنتيجة 4-1، وفاز النصر على الشباب 1-0، وفاز الهلال على الفيصلي 2-1، وفاز الفيحاء على الحزم 1-0، فيما تعادل أحد مع الفتح بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل الرائد مع القادسية، وتعادل الباطن مع الوحدة 1-1، وبنفس النتيجة تعادل الأهلي مع الاتحاد.

وحافظ الهلال، المتصدر على فارق النقاط الست مع ملاحقه النصر، حيث وصل للنقطة 55 مقابل 49 نقطة للنصر، فيما حل الشباب ثالثًا بـ 40 نقطة، ثم التعاون رابعًا بـ 37 نقطة أمام الأهلي الخامس بـ 37 نقطة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز أرقام وإحصائيات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

شهدت الجولة، تسجيل 14 هدفًا، 6 منها بالقدم اليمنى، و4 بالقدم اليسرى، و4 بالرأس، وسجل اللاعبون الأجانب 12 هدفًا، فيما سجل المحليون هدفين فقط.

وشهدت الجولة، احتساب ركلتي جزاء تم تسجيلهما، كما تم إشهار 37 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء، وكانت أكثر النتائج التي تكررت 1-1 “مرتين، 1-0 “مرتين” و0-0 “مرتين”.

ويعد فريق الهلال الأقوى هجومًا بـ 55 هدفًا، وأحد الأضعف هجومًا بـ 16 هدفًا، والشباب الأقوى دفاعًا بـ 14 هدفًا فقط سكنت شباكه، وأحد الأضعف دفاعًا بـ 46 هدفًا.

وأكثر الفرق فوزًا الهلال بـ 17 انتصارا، وأحد والاتحاد الأقل فوزًا بـ 3 انتصارات لكل منهما، أما الفتح والحزم الأكثر تعادلًا بـ 8 مباريات لكل منهما، والهلال الأقل خسارة “مباراة واحدة”، أحد الأكثر خسارة بـ 15 مباراة.

واعتلى الكاميروني ليندر تاوامبا، لاعب فريق التعاون صدارة الهدافين بـ 18 هدفًا يليه الفرنسي بافيتيمبي غوميز “الهلال” بـ 17 هدفًا.

وسجلت الجولة الـ 22، حضور 90163 مشجعا، فيما سجلت مباراة الأهلي والاتحاد الحضور الجماهيري الأكبر بـ 42880 متفرجا.