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مصادر لـ”الوئام”: #ايقاف_برنامج_داود_الشريان ابتداء من الليلة

مصادر لـ”الوئام”: #ايقاف_برنامج_داود_الشريان ابتداء من الليلة
weam.co/577267

كشفت مصادر مطلعة، أنه صدر توجيهات بإيقاف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة sbc.
وأشارت المصادر إلى أن الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لـ”برومو تقديمي” لحلقة الليلة.
يذكر أن برنامج داود الشريان انطلق قبل ثلاثة أسابيع في 17 فبراير وكانت أول حلقة عن هروب الفتيات والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية

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