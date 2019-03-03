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عاجل .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلع على مشروع استراتيجية وزارة الثقافة

عاجل .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلع على مشروع استراتيجية وزارة الثقافة
weam.co/577290

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الأحد في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وكان من ضمنها العرض المقدم من “وزارة الثقافة” حول الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي استعرضت الوضع الحالي لقطاع الثقافة بشكلٍ عام في المملكة، وأبرز التطلعات من تطور القطاع، وارتباطه الوثيق بتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الركائز الاستراتيجية للوزارة وأدوارها المختلفة، والخطة التنفيذية الأولية لعام 2019م.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الأخرى، ومنها ملف اللجان الإشرافية للتخصيص المتعلقة بقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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