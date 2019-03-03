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في سجل المواجهات المباشرة.. برشلونة يتخطى ريال مدريد لأول مرة

في سجل المواجهات المباشرة.. برشلونة يتخطى ريال مدريد لأول مرة
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حقق نادي برشلونة الإسباني إنجازا تاريخيا جديدا في سجل المواجهات المباشرة أمام غريمه ريال مدريد، بعد فوزه مرتين خلال الأسبوع الجاري.

وتمكن البلوغرانا من الفوز 96 فوزا مقابل 95 انتصارا للفريق الملكي، علما أن الفريقين تعادلا 51 مرة في مباريات الكلاسيكو في جميع المنافسات.

ولم يسبق أن فاز برشلونة على ريال مدريد في مباراتين على التوالي لم يتخللهما أي لقاء، ولكنه حقق هذا الأمر يوم أمس السبت بعد فاز على الريال في مسابقة كأس الملك والدوري، ولكن الملكي أيضا فعلها مرتين في 2013 بالفوز في كأس الملك والدوري ثم في 2017 بالانتصار في مباراتي السوبر الإسباني.

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