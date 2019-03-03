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“أشكر باكستان”.. فيديو للطيار الهندي المفرج عنه يغضب مواطنيه

“أشكر باكستان”.. فيديو للطيار الهندي المفرج عنه يغضب مواطنيه
weam.co/577295

ظهر الطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان مؤخرًا في مقطع فيديو أثار غضبًا واسعا، بعدما وجّه الشكر خلاله للسلطات الباكستانيّة. الطيار قال إنه وجد معاملة حسنة من الجيش، ونفى أن يكون كلامه ناجما عن التعرض للضغط.

وتصاعد توتر خلال الأسبوع الجاري بين البلدين المتجاورين الواقعين في جنوب آسيا، وقامت طائرات عسكرية لكل من البلدين بدخول المجال الجوي للبلد الآخر.

وانطلقت الشرارة مجدداً من كشمير المنطقة المتنازع عليها في شبه القارة الهندية منذ منتصف القرن العشرين، وتطالب كل من الهند وباكستان بهذه المنطقة الجبلية ذات الغالبية المسلمة، وتواجهتا في حربين من أجلها في الماضي.

 

 

 

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