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تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية رازح بغرب صعدة

تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية رازح بغرب صعدة
weam.co/577299

أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معارك ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مديرية رازح غربي صعدة شمالي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من اللواء حرس حدود فرضت سيطرة كاملة على منطقة قلة زيد وقريتي القد والحصن في منطقة مسن القد الإستراتيجية، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وكانت قوات الجيش قد حررت في معارك أمس الأحد قرى أحمد علي وصدام ودمنان في المنطقة ذاتها.
وفي السياق انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش أكثر من خمسين لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق التي تم تحريرها.

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