أسدل الستار أمس السبت على منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الجولة 4 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز التعاون على الاتفاق بنتيجة 4-1، وفاز النصر على الشباب 1-0، وفاز الهلال على الفيصلي 2-1، وفاز الفيحاء على الحزم 1-0، فيما تعادل أحد مع الفتح بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل الرائد مع القادسية، وتعادل الباطن مع الوحدة 1-1، وبنفس النتيجة تعادل الأهلي مع الاتحاد.

وحافظ الهلال المتصدر على فارق النقاط الست مع ملاحقه النصر، حيث وصل للنقطة 55 مقابل 49 نقطة للنصر، فيما حل الشباب ثالثًا بـ 40 نقطة، ثم التعاون رابعًا بـ 37 نقطة أمام الأهلي الخامس بـ 37 نقطة.

واختير هدف لاعب الأهلي عمر السومة كهدف الأسبوع، وواصل عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر تسجيل الأهداف.

فيما يلي نستعرض أبرز أرقام وإحصائيات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

– شهدت الجولة تسجيل 14 هدفًا، 6 منها بالقدم اليمنى، و4 بالقدم اليسرى، و4 بالرأس.

– سجل اللاعبون الأجانب 12 هدفًا، فيما سجل المحليون هدفين فقط.

– شهدت الجولة احتساب ركلتي جزاء تم تسجيلهما.

– تم إشهار 37 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء.

– أكثر النتائج التي تكررت 1-1 “مرتين، 1-0 “مرتين” و0-0 “مرتين”.

– الهلال الأقوى هجومًا بـ 55 هدفًا، وأحد الأصعف هجومًا بـ 16 هدفًا.

– الشباب الأقوى دفاعًا بـ 14 هدفًا فقط سكنت شباكه، وأحد الأضعف دفاعًا بـ 46 هدفًا.

– الهلال الأكثر فوزًا بـ 17 انتصار، وأحد والاتحاد الأقل فوزًا بـ 3 انتصارات لكل منهما.

– الفتح والحزم الأكقر تعادلًا بـ 8 مباريات لكل منهما.

– الهلال الأقل خسارة “مباراة واحدة”، أحد الأكثر خسارة بـ 15 مباراة.

– اعتلى الكاميروني ليندر تاوامبا “التعاون” صدارة الهدافين بـ 18 هدفًا يليه الفرنسي بافيتيمبي غوميز “الهلال” بـ 17 هدفًا.

– سجلت الجولة حضور 90163 مشجع، فيما سجلت مباراة الأهلي والاتحاد الحضور الجماهيري الأكبر بـ 42880 متفرج.