ترامب : ابنتي إيفانكا قدمت الكثير لأمريكا ولم تحصل إلا على القليل

الوئام-متابعات

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم، إن ابنته إيفانكا قدمت الكثير لأمريكا ولم تحصل إلا على قليل من الدعم و الفضل.

و أشاد ترامب بنجلته إيفانكا في معرض ترويج للقاء لها بقناة فوكس الأمريكية “على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد ترامب قائلا: “سيلتقي ستيف هيلتون الليلة مع ابنتي الرائعة ، إيفانكا ، في برنامج “الثورة التالية” على قناة فوكس نيوز في تمام الساعة 9:00 وهي تعمل بجد وحققت الكثير في الولايات المتحدة -ولا تحصل إلا على القليل من الدعم و الفضل. ثم تشاهدون مارك ليفين في الساعة 10:00 مساءً ، في عرض رائع