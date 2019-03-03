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في تغريدة ترويجية

ترامب : ابنتي إيفانكا قدمت الكثير لأمريكا ولم تحصل إلا على القليل

ترامب : ابنتي إيفانكا قدمت الكثير لأمريكا ولم تحصل إلا على القليل
weam.co/577307
الوئام-متابعات

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم، إن ابنته إيفانكا قدمت الكثير لأمريكا ولم تحصل إلا على قليل من الدعم و الفضل.

و أشاد ترامب بنجلته إيفانكا في معرض ترويج للقاء لها بقناة فوكس الأمريكية “على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد ترامب قائلا: “سيلتقي ستيف هيلتون الليلة مع  ابنتي الرائعة ، إيفانكا ، في  برنامج “الثورة التالية” على قناة فوكس نيوز في تمام  الساعة   9:00 وهي تعمل بجد وحققت الكثير في الولايات المتحدة -ولا تحصل إلا على القليل من الدعم و الفضل. ثم تشاهدون مارك ليفين في الساعة 10:00 مساءً ، في عرض رائع

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