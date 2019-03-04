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تشمل جازان ومنطقة مكة المكرمة

طقس اليوم: استمرار تأثير العوالق الترابية على الرياض والشرقية ونجران

طقس اليوم: استمرار تأثير العوالق الترابية على الرياض والشرقية ونجران
weam.co/577318
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرمة، الليث، القنفذة وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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