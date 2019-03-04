ألمانيا: لن نقبل رجال دين أجانب لايتحدثون لغتنا بطلاقة!

برلين- الوئام:

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الحكومة تريد اشتراط توفر إتقان اللغة الألمانية لرجال الدين الأجانب الساعين لدخول البلاد.

وأضاف أن رجال الدين الذين يعتنون بعدد كبير من المهاجرين المسلمين، الذين دخلوا ألمانيا منذ 2015، لهم دور ووظيفة تقديم النصيحة، وهو دور مهم في تعزيز التعايش السلمي بين الثقافات والديانات المختلفة، مشيراً إلى أن رجال الدين الذين يتحدثون الألمانية، وعلى دراية بالثقافة الألمانية، سيعملون بشكل أفضل في تعزيز الاندماج.

ودعا أعضاء محافظون من الائتلاف الحكومي برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خاصةً عضو البرلمان عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي كارستن لينيمان، إلى مثل هذا الشرط الخاص بالدخول والذي نقضه الشريك الأصغر بالحكومة وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد رجال الدين الأجانب في ألمانيا، وقال لينمان في إطار دعوته لشرط اللغة: هناك حوالي ألفي إمام في ألمانيا لا يتحدثون الألمانية أو جزء يسير منها.