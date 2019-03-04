الوئام - متابعات

يستضيف فريق الاتحاد، اليوم، فريق الريان القطري، في انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريق الوحدة الإماراتي، ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي، ومن المتوقع أن تشهد مباريات المجموعة منافسة حادة وقوية.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويأمل نادي الاتحاد في أن يحقق الفوز الأول له في بطولة دوري أبطال آسيا، من أجل معالجة جراحه المحلية، حيث يعاني الاتحاد مؤخرًا بسبب نتائجه السلبية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتعادل الاتحاد مع النادي الأهلي في ديربي جدة، يوم الجمعة الماضية، بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، متأخراً بـ7 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 22 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيغيب عن الاتحاد في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا الحارس عساف القرني بداعي الإصابة، ولن يفتقد النمور أي لاعب آخر للإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني في الحراسة لتعويض غياب الحارس الأساسي، وسيدفع بأحمد عسيري والصحفي في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدخل جمال باجندوح بجانب كريم الأحمدي، وأمامهم الثلاثي بريجوفيتش وفيانويفا والمولد، أما الهجوم فسيقوده رومارينيو.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويخوض الاتحاد بتشيكل متوقع كالآتي: فواز القرني

منصور الحربي – زياد الصحفي – أحمد عسيري – سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي – جمال باجندوح

ألكسندر بريجوفيتش – كارلوس فيانويفا – فهد المولد

رومارينيو

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

بينما يدخل الريان هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد فريق الشحانية بثلاثية دون رد، في الجولة 18 من الدوري القطري، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة: الاتحاد السعودي أمام الريان القطري في كأس أبطال آسيا

الملعب: ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )

التوقيت: اليوم الموافق 4-3-2019 في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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