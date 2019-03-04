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قال انها واضحة جدا لشعوب المنطقة

تصريح مضحك لمسؤول إيراني: سنواصل سياستنا «الحكيمة» تجاه الجيران!

تصريح مضحك لمسؤول إيراني: سنواصل سياستنا «الحكيمة» تجاه الجيران!
weam.co/577343
طهران- الوئام:

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام  قاسمي بأن إيران ستواصل سياستها الإقليمية والحكيمة تجاه الجيران.وردا على اتهامات كان وجهها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مؤخرا لإيران، قال قاسمي إن هذه الاتهامات فارغة ولا أساس لها.

وقال إن الإمارات تعرف جيدا أكثر من الآخرين مدى سعي إيران والثمن الذي قدمته خلال الأعوام الماضية لإيجاد وترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأضاف :سياسة إيران تجاه الجيران، والمبنية على أساس أن يحظى شعوبها بالأمن المستدام، واضحة جدا لشعوب المنطقة.

وكما كنا سابقا، سنتابع سياستنا الإقليمية والحكيمة تجاه جيراننا.وهدد بالقول :لن نسمح للآخرين باستغلال حسن نية إيران ورؤيتها الإيجابية تجاه الجيران وظروف المنطقة وأن يطلقوا تصريحات خاطئة وغير حكيمة من أجل التملق للآخرين.

ودعا الدول الإقليمية إلى تغيير رؤيتها تجاه ايران والنظر بواقعية وعدم التأثر بالقوى الدولية.

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