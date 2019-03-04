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سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد

مقتل 4 أمريكيين وقائد طائرة بتحطم طائرة في كينيا

مقتل 4 أمريكيين وقائد طائرة بتحطم طائرة في كينيا
weam.co/577347
نيروبي -الوئام:

لقي أربعة أمريكيين وقائد طائرة مصرعهم، إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها الليلة الماضية، في الحديقة الوطنية المركزية لكينيا، التي تقع علي الحدود الشمالية للبلاد مع إثيوبيا، حسبما أعلنت الشرطة الكينية، اليوم.

وقالت الشرطة: إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وأنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم.

وأضافت : أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا في معسكر خيام في الجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان.

وذكرت منصة الإخبار الكينية “كابيتال اف ام في” أن الأميركيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر وكانوا في طريق عودتهم عندما وقع الحادث.

وأوضحت المنصة، أن الطيار يدعى ماريو ماجونجا، وأنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكيني، وليام روتو.

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