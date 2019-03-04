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سعر شراء القمح بلغ 248.16 دولار للطن

السعودية تعلن شراء 625 ألف طن من القمح في مناقصة

السعودية تعلن شراء 625 ألف طن من القمح في مناقصة
weam.co/577349
الرياض- الوئام:

قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين إنها اشترت 625 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.وأوضح مشتري الحبوب الحكومي أن متوسط سعر شراء القمح بلغ 248.16 دولار للطن وأن الكمية للتسليم من ابريل نيسان إلى يونيو
حزيران.

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