الوئام - متابعات

يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ يتنافس الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم معهما الزوراء العراقي وذوبهان الإيراني.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويعيش النصر فترة رائعة في الدوري السعودي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وقد حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية في الجولات السابقة أبقته في دائرة المنافسة.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ووصل النصر لدوري المجموعات عقب فوزه على ضيفه أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات، بعد غياب 3 سنوات.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتعد هذه المشاركة السادسة لـ“العالمي“ في البطولة القارية، بعد أعوام 1996 و1997 و2011 و2015 و2016. مشاهدة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وفي المقابل يتطلع الوصل للظهور بمستوى مختلف عن ما يقدمه في الدوري الإماراتي والذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويشارك الوصل في دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، إذ سبق وأن شارك 4 مرات في البطولة سواء بشكلها القديم أو بعد تعديلها، وآخرها نسخة عام 2018، وقبلها 1993 و1995 و2008، ولم ينجح الفريق في موسمه الماضي في تحقيق أي فوز.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة: الوصل الإماراتي أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

الملعب: ستاد زعبيل في دبي

التوقيت: اليوم الموافق 4-3-2019 في تمام الساعة 6:20 بتوقيت السعودية، 7:20 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة :

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