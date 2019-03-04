الوئام - متابعات

يستأنف فريق الأهلي المصري، اليوم، لقاءاته ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع فريق بتروجيت، ضمن منافسات الأسبوع ال،26 من عمر المسابقة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز، وبفارق أربع نقاط عن أبناء ميت عقبة نادي الزمالك.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

أما بتروجيت فيحتل المركز الثالث عشر، برصيد 25 نقطة، ويدخل النادي البترولي مباراة اليوم ساعيا لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على الشياطين الحمر، والقفز 5 مراكز دفعة واحدة في ترتيب الدوري.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

بينما يبحث الأهلي حامل اللقب عن الانتصار التاسع على التوالي في مسابقة الدوري، والتاسع عشر على فريق بتروجيت، سعيا لتصدر ترتيب الدوري، البطولة الأفضل لدي الأهلى وجماهيره.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

ومن جانبه، قال محمد يوسف، مساعد المدير الفني للنادي الأهلي: “المرحلة الحالية لا تقبل خسارة أي نقطة في مشوار الوصول إلى صدارة الدوري الذي يبقى هدفًا رئيسًا للجهاز الفني واللاعبين”.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

وأضاف يوسف: “التفكير في الوقت الحالي ينصب على مباراة بتروجت فقط. أي حديث عن مباراة فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مؤجل لحين الانتهاء من مباراة بتروجيت”.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

وبعد مواجهة بتروجيت سيسافر الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية لخوض مواجهة مرتقبة في ضيافة فيتا كلوب، يوم السبت، حين يحاول تعويض خسارته 1-صفر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة الشهر الماضي.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن سيمبا ونقطتين عن شبيبة الساورة الجزائري وثلاث نقاط عن فيتا كلوب.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري

الملعب: ستاد بتروسبورت

التوقيت: اليوم الموافق 4-3-2019 في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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