«وافيكس 2019» في جدة يجمع أبرز مشروعات البيع على الخارطة

الرياض- الوئام- علي القرني:

يقام خلال الفترة 9 – 11 مارس الحالي بفندق الهيلتون بجدة المنتدى والمعرض الثاني لمشروعات البيع على الخارطة “وافيكس 2019″، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” برعاية وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمعنيين بالشأن العقاري في المملكة وخارجها وبمشاركة دولة الإمارات العربية الشقيقة كضيف شرف للمعرض.

ويهدف المنتدى والمعرض إلى التعريف بنظام البيع على الخارطة ومشاريعه الحالية والمستقبلية واستقطاب الخبرات المحلية والعالمية في مجال البيع على الخارطة والاستفادة من تجاربهم وجمع الجهات ذات العلاقة بنشاط البيع على الخارطة وتوفير مساحة للتعريف بالأنشطة وتبادل الخبرات وعقد شراكات بين الجهات المشاركة وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على مشاريع البيع على الخارطة والتعريف بدور برنامج “سكني” في توفير المسكن المناسب للمواطن بتكلفة أقل وجودة أعلى من خلال الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها للمستفيدين.

ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسة، يتطرق الأول إلى الدعم الحكومي في قطاع الإسكان استعراض التجربة الإماراتية فيما يركز المحور الثاني على إدارة عمليات التطوير العقاري النماذج التقليدية والحديثة.

وأما المحور الثالث فيلقي الضوءَ على التصميم الهندسي ودوره في خدمة مشروعات البيع على الخارطة بينما يناقش المحور الرابع والأخير دور الإعلام والإعلان في مشروعات البيع على الخارطة.

ويشارك في المعرض والمنتدى عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية وسيتم استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة المشروعات تحت الإنشاء.

كما سيتم عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية في التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والتي يتطلع من خلالها “وافي” إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 في توفير السكن المناسب وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان.

ومن خلال “وافيكس 2019” سيتاح للجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري في دولة الإمارات الحضور لعرض تجاربهم السابقة ورؤيتهم المستقبلية.

كما يمكن للزوار الاطلاع والمشاركة وحضور ورش العمل المتخصصة في القطاع العقاري، والتعرف على آلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري.