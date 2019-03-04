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في المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة

وزير الاتصالات: السعودية تنتج 40% من خامات صناعة الأجهزة الذكية في العالم

وزير الاتصالات: السعودية تنتج 40% من خامات صناعة الأجهزة الذكية في العالم
weam.co/577357
الوئام - متابعات

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عبدالله السواحة أن 40 % من الخامات المستخدمة في صناعة الأجهزة الذكية في العالم إنتاج السعودية.

وأضاف السواحة، في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للجوال، في مدينة برشلونة الإسبانية، إن ” 95 % من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية”.

مشيرا إلى أن شركة “آرم” التي تملكها شركة “سوفت بنك” اليابانية وصندوق “رؤية” السعودي للاستثمار، هي أكبر منتج لمعالجات الهواتف الذكية في العالم، كما أن 40 % من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية تنتجها شركة “سابك” السعودية للبتروكيماويات.

وأضاف السواحة أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات.

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