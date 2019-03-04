قرقاش: رفض إيران لحل قضية الجزر المتنازع عليها يضعها في “خانة حرجة”

الوئام - متابعات

صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأن رفض إيران لحل قضية الجزر المتنازع عليها بين البلدين يضعها في “خانة حرجة”.

وكتب قرقاش، اليوم، على حسابه على موقع تويتر، إن: “الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، غير مفهومة. طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم”.

وأشار إلى أن “قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح على أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، وتعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي”.

ولفت إلى أن “هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني. بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي”.

وتصاعدت حدة التوترات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين بعد تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتهم إيران فيها باستمرار التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب ومواصلة احتلال الجزر الثلاث.