«معهد الألبان» يشارك قيادة أمن طرق الخرج بحملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»

الخرج -الوئام- رائد العنزي:

بالتعاون مع المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج نظمت قيادة أمن طرق الخرج ورشة عمل توعوية للمتدربين ،تأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها القوات الخاصة لأمن الطرق بعنوان: (أمنكم وسلامتكم هدفنا)، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجال أمن الطرق ومستخدمي الطريق.

تضمنت الورشة التي قدمها الرائد عبدالرحمن بن زيد الشويبي وزميله الرقيب أول مبارك محمد آل حبشان تعريفاً بمهام القوات الخاصة لأمن الطرق وتطبيقها لمفهوم الأمن الشامل، وعلاقة القوات الخاصة لأمن الطرق بمستخدمي الطرق والمسؤولية المشتركة.

وشرح مفصل للسلوكيات الصحيحة والخاطئة أثناء السير في الطريق والمخالفات المرورية، وعرضاً مفصلاً للخدمات العامة والإنسانية التي تقوم بها أمن الطرق.

وفي ختام الورشة كرمت قيادة أمن طرق الخرج المعهد نظير تعاونه في تفعيل الحملة والمشاركة بها، كما قدمت هدايا تذكارية تتضمن عبارة “أمنكم وسلامتك هدفنا”.

وقال المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية الأستاذ إبراهيم العقيلي: شارك المعهد في الورشة التوعوية إيماناً منه بأهمية المشاركة في الحملات التوعوية التي تطلقها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتفعيلاً لدوره في المسؤولية الاجتماعية، وجلها تهدف إلى نشر الثقافة المجتمعية التي تصب في صالح المتدربين.

وأضاف أن المعهد يحرص على غرس السلوك الإيجابي في نفوس متدربيه، من خلال تفعيل المناسبات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب تقديم المواد التدريبية المقدمة في المعهد، مشيراً إلى أن المشاركات السابقة للمعهد حققت نجاحاً كبيراً مت خلال تفاعل المتدربين معها.

وشدد على أهمية الشراكة مع الجهات الأخرى فيما يتعلق ببرامج المسؤولية الاجتماعية، كونها تهدف إلى تقويم السلوك لدى افراد المجتمع، وتساهم في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.