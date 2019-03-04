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الجريمة وقعت في العام 2012

بنغلاديش تعدم مواطنًا أدين بالتورط في مقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي

بنغلاديش تعدم مواطنًا أدين بالتورط في مقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي
weam.co/577372
دكا- الوئام:

تم إعدام بنغلادشي في سجن خارج دكا بعد إدانته بالتورط في جريمة قتل دبلوماسي سعودي في 2012، وفق ما أفاد مسؤول الاثنين.

وقُتل خلف العلي (45 عاما) الذي كان يعمل في القسم القنصلي في السفارة السعودية بإطلاق النار عليه في الحي الدبلوماسي في دكا أمام شقته المستأجرة. وتوفي لاحقا في المستشفى.

وذكرت الشرطة حينها أن سيف الإسلام (30 عاما) الذي تم إعدامه شنقا الأحد، قاد عصابة حاولت السطو على الدبلوماسي.
وقال المسؤول في السجن شاه جاهان أحمد لوكالة فرانس برس “أُعدم بناء على أمر من المحكمة”.

وأيّدت المحكمة العليا في اغسطس حكم الإعدام الصادر بحق سيف الإسلام عام 2013 من قبل محكمة أدانته بأنه المنفذ الرئيسي لعملية القتل.

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