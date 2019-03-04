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لضمان الدعم المستدام

الفلسطينيون في لبنان يثمنون قرار “التعاون الإسلامي” بإنشاء صندوق لتمويل “الأونروا”

الفلسطينيون في لبنان يثمنون قرار “التعاون الإسلامي” بإنشاء صندوق لتمويل “الأونروا”
weam.co/577373
الوئام - واس

ثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، قرار منظمة التعاون الاسلامي، بإنشاء صندوق وقفي، لضمان التمويل المستدام لأنشطة وخدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وتوجهت اللجان الفلسطينية في بيان اليوم، بالشكر والتقدير إلى منظمة التعاون والدول المشاركة فيها على قرار دعم “الأونروا” التي تقدم الخدمات والمساعدات الإانسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أنّ قرار المنظمة يشكل داعمًا كبيراً للوكالة الأممية ويساهم إلى حد كبير في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وكان المفوض العام لوكالة “الأونروا” بيير كرينبول قد رحب عبر توتير بقرار منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً إنه انجاز مهم ضمن استراتيجية لتحسين الاستقرار المالي للمنظمة.

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