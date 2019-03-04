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لا يزال أكثر العملات جذبا للاستثمار

الدولار الأميركي يعزز مكاسبه مع انحسار التقلبات

الدولار الأميركي يعزز مكاسبه مع انحسار التقلبات
weam.co/577380
نيويورك- الوئام:

عزز الدولار مكاسبه اليوم الاثنين بعد أن سجل أكبر ارتفاع شهري له في أربعة أشهر إذ دفعت قلة التقلبات المستثمرين لشراء العملة، وخاصة مقابل الين.

وقال فالنتين مارينوف رئيس أبحاث عملات مجموعة العشر لدى كريدي أجريكول في لندن “بعد حساب المخاطر، لا يزال الدولار أكثر العملات جذبا للاستثمار مقابل العملات الرئيسية”.

وفي الأسابيع الأخيرة، تبددت الآمال بأن ترفع بعض البنوك المركزية الكبرى في العالم أسعار الفائدة هذا العام، وسط بيانات
اقتصادية ضعيفة. ويتوقع بعض المحللين حاليا أن يتمخض اجتماع للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن جولة جديدة من التمويل المصرفي،مما يعزز الدولار.

وجرى تداول الدولار عند 111.96 ين قرب أعلى مستوى له في عشرة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 112.08 ين.

وارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 6.6986 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، مقتربا من أعلى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 6.6737 يوان للدولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من سلة عملات رئيسية، عند 96.52. وارتفع المؤشر 0.4 بالمئة في فبراير شباط، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

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