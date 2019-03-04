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بعد اعلان استسلامهم

قسد تفتح ممرات لخروج عناصر داعش من الباغوز السورية

قسد تفتح ممرات لخروج عناصر داعش من الباغوز السورية
weam.co/577381
الباغوز (سوريا) - الوئام:

أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين عن فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من عناصر تنظيم داعش من بلدة البَاغوز بريف دير الزُّور الشرقي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية مصطفى بالي لوكالة الانباء الالمانية : خصصت قوات قسد محورا ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر داعش.

وأضاف بالي أن المعارك مستمرة ولكن التقدم بطيء وبحذر .من جانبه  أكد القائد العسكري لجيش الثوار دجوار إدلب، الذي يشارك في معارك الباغوز اليوم أن عددا من عناصر داعش سلموا أنفسهم عن طريق معبر الباغوز تحتاني، متوقعا وصول دفعات أخرى خلال الساعات القادمة.

قال مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية مصطفى بالي لـ(د. ب.أ):خصصت قوات سورية الديمقراطية محورا ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر داعش بالخروج” وأن المعارك مستمرة، ولكن التقدم بطيء وبحذر.

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