أمانة جدة تزيل 30 ألف طن من مخلفات البناء بنطاق أبحر

واس- الوئام

أزالت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبحر الفرعية، الأسبوع الماضي، 30 ألف طن من مخلفات البناء، إلى جانب إغلاق محلات مخالفة وإزالة لوحات إعلانية عشوائية، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين الخدمات البلدية المقدمة لسكان وزوار جدة.

وأوضحت رئيس بلدية أبحر عزه سعيد العسبلي، أن الجولات الميدانية شملت تنفيذ 93 زيارة على المحال التجارية وأغلقت خلالها 10 مواقع، فيما أنذرت 60 محلًا مخالفًا.

وللحد من مظاهر التلوث البصري، بينت “العسبلي”، أن البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عالجت 60 موقعًا تأثرت برمي الدمارات ومخلفات البناء والهدم، مشيرة إلى أن الكميات المرفوعة بلغت 30 ألف طن، في حين تواصلت أعمال النظافة في نطاق الفرع لتشمل تنظيف البرحات والأراضي الفضاء لـ 28 موقعًا.

وأضافت أن البلدية أزالت 1100 لوحة إعلانية مخالفة على الطرق وداخل الأحياء، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية لـ 1041 موقعًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، مبينة أن جهود الرقابة على المباني نتج عنها إشعار 40 موقعًا وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.

وقدمت أمانة محافظة جدة، الشكر لسكان المحافظة وزوارها على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر القنوات الرسمية وهي مركز الطوارئ والبلاغات بلدي 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.