التحالف: ندعم قبائل حجور عسكريا.. واستهدفنا منظومة دفاع جوي نصبها الحوثيون بمطار صنعاء

متابعات- الوئام

أعلن المتحدث باسم تحالف الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن التحالف يعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، إن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر ويواصلون عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استهدفت منظومة للدفاع الجوي نصبها الحوثيون في مطار صنعاء، التي تعرض الملاحة الجوية للخطر.

وأضاف “المالكي”، أن الجيش الوطني اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة، فضلًا عن اشتباكات في صرواح بين الحوثيين والجيش الوطني اليمني، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استولت على صواريخ سام 7 من الحوثيين.

وأشار إلى أن الجيش اليمني أسقط عددًا من الطائرات المسيرة التي تزود بها إيران الحوثيين الذين يواصلون انتهاك اتفاق السويد وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة، بجانب دخول الميليشيا إلى المدارس وتحويلها إلى منصات عسكرية.

وتابع “المالكي”: مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغ 219 صاروخا.