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تنفي روسيا انتهاك المعاهدة

بوتين يوقع مرسومًا: تعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع واشنطن

بوتين يوقع مرسومًا: تعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع واشنطن
weam.co/577434
موسكو- الوئام:

قال الكرملين اليوم الإثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين، وقع مرسوما بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة مع الولايات المتحدة، خلال الحرب الباردة.

كانت روسيا، أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعلق مشاركتها في المعاهدة بعدما قالت الولايات المتحدة، إنها ستنسحب منها بسبب انتهاكات روسية.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة واتهمت واشنطن بمخالفتها، وهو ما نفته الولايات المتحدة.

وجاء في المرسوم، أن بوتين أمر بتعليق العمل بالمعاهدة إلى أن توقف واشنطن انتهاكها وطلب من وزارة الخارجية إخطار أطراف المعاهدة بالخطوة الروسية.

 

 

 

 

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