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مصادر: أوبك من المرجح أن تؤجل قرار سياسة الإنتاج ليونيو

مصادر: أوبك من المرجح أن تؤجل قرار سياسة الإنتاج ليونيو
weam.co/577436

قالت ثلاثة مصادر في أوبك، اليوم الإثنين، إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل، إذ إنه سيكون من السابق جدًا لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قبل التحالف المعروف باسم أوبك+ في يونيو، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا العضوين في أوبك.

وقال أحد مصادر أوبك: “القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لأبريل.. فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها”.

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