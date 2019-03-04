الصحة: لا إصابات بـ”كورونا” خلال الأيام الـ10 الماضية بوادي الدواسر

فالح الدوسري - وادي الدواسر- الوئام

أكد مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالات عدوى ثانوية بفيروس “كورونا” داخل المنشآت الصحية في وادي الدواسر، ولا بأي منشأة صحية أخرى خلال العشرة أيام الماضية.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الإثنين، إنه إلحاقًا لما سبق إيضاحه حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة، فإن المركز يودّ الإحاطة بأنه لم تسجل أي حالات عدوى ثانوية داخل المنشآت الصحية في وادي الدواسر، ولا بأي منشأة صحية أخرى خلال العشرة أيام الماضية.

وبيّن المركز، أن العدد الكلي للحالات المرتبطة وبائيًا في وادي الدواسر بلغ 41 حالة، تماثل منها للشفاء (31) حالة و(2) تحت الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك نشاط ملحوظ للفيروس في المجتمع، نجم عنه عدد من الحالات الأولية في عدد من مناطق المملكة.