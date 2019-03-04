تيريزا ماي متهمة بــ«شراء» دعم النواب لاتفاق بريكست

لندن- الوئام:

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين اتهامات ب”شراء” دعم النواب لخطتها لبريكست بعد تاسيس صندوق بقيمة 1,6 مليار جنيه (1,87 مليار يورو) للمناطق الفقيرة.

وقالت الحكومة إن الصندوق سيسمح ب”تحفيز النشاط الاقتصادي” في المناطق التي “لم تستفد من النمو بالطريقة نفسها كالمناطق الأكثر إزدهارا في البلاد”.

وأعلنت ماي لدى عرضها الصندوق انه “في كافة أنحاء البلاد التصويت الشعبي لصالح بريكست يعبر عن رغبة في التغيير. وتابعت “لفترة طويلة لم يكن الإزدهار موزعا بإنصاف”.

وأكثر من نصف الأموال ستخصص لمناطق شمال ووسط بريطانيا التي صوتت بكثافة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء حزيران/يونيو 2016.

وقال جون ماكدونل وزير المال في حكومة الظل العمالية (حزب المعارضة الرئيسي) “يظهر هذا الصندوق يأس الحكومة التي باتت مضطرة لرشوة النواب لدعم” اتفاق بريكست.

وأضاف “مدننا تواجه صعوبة بسبب اقتطاعات في الموازنة منذ عقد”.

وتجد ماي صعوبة في الحصول على غالبية في البرلمان للمصادقة على اتفاق بريكست المبرم مع بروكسل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفض غالبية النواب الاتفاق في كانون الثاني/يناير ووعدت ماي بتنظيم تصويت جديد بحلول 12 آذار/مارس.