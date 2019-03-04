وفد نسائي من 25 إدارة تعليمية بالمملكة يزورن معالم تبوك

تبوك- سمير اللهيبي- الوئام:

استقبل متحف تبوك، وفدًا نسائيًا من إدارة تعليم المنطقة يمثل 25 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، حيث تستضيف إدارة تعليم تبوك هذه الأيام مشروع تحدي التطبيقات الذكية، وذلك في إطار الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك وإدارة تعليم منطقة تبوك.

واستضاف المتحف عددًا من ورش عمل الفريق الزائر، والذي استغل تواجده في المنطقة لزيارة المواقع التاريخية والأثرية المميزة بمدينة تبوك، المدرجة ضمن مسار تبوك السياحي والذي يعد من المسارات السياحية ذات الجذب السياحي في المملكة.

وزار الوفد النسائي قلعة تبوك التي تعد من أبرز معالم المدينة التاريخية لما لها من أهمية تاريخية، وتجاورها عين السكر التي كانت تجود بالماء حتى عهد قريب وأخذ الضيوف جولة سياحية في سكة الحديد بتاريخها العريق وأهميتها السياحية، التي تكمن في طريقة بنائها الفريدة التي تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وتضم متحف تبوك الإقليمي الذي قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – حفظه الله – بتدشينه أبان زيارته مؤخراً لمنطقة تبوك بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليون ريالاً، إضافة إلى المباني المشيدة في خط مستقيم مواز لمسار السكة، واحتوائها على مستودعات للقاطرات.