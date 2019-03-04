اعتقال 34 شخصا بينهم قائد “ألتراس يوفنتوس” في مداهمة ضد المافيا بإيطاليا

متابعات- الوئام

ذكرت الشرطة الإيطالية، أن قائد مجموعة من مشجعي نادي يوفنتوس لكرة القدم، كان بين 34 شخصا جرى اعتقالهم، اليوم الإثنين، في مداهمة للشرطة الإيطالية ضد إحدى عصابات المافيا الصقلية.

ويشتبه أن أندريا بونتورنو، قام بدور الوسيط في صفقات المخدرات بين العصابات في بلدة أجريجينتو الصقلية ومافيا ندرانجيتا في كالابريا.

ولدى بونتورنو بالفعل سجلا جنائيا لجرائم تهريب المخدرات، هو قائد مجموعة ألتراس “برافي راجاتسي” (الرجال الطيبون) التي تضم نحو 700-600 من مشجعي يوفنتوس.

وقالت شرطة مكافحة المافيا، في بيان، إن أهم من ألقي القبض عليهم في موجة اعتقالات اليوم هو أنطونيو ماسيمينو وهو عضو عصابات بارز في منطقة أرجيجنتو.

وأضافت الشرطة، أن ماسيمينو وآخرين اتهموا بعدة جرائم بما فيها الانتماء للمافيا وتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة بشكل غير شرعي والحرق العمد والخطف.

وقال متحدث باسم شرطة مكافحة المافيا، إنه من بين الـ34 الذين تم القبض عليهم، جرى احتجاز 22 على ذمة القضية، وتم وضع الـ12 المتبقيين قيد الإقامة الجبرية.

ولطالما يشتبه في انتماء جماعات ألتراس يوفنتوس للمافيا وجرى اتهام رئيس النادي أندريا أجنيلي، بعقد صفقات غير ملائمة معهم.