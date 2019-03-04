الجبير: من المبكر الحديث عن إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه تم بحث العلاقات الثنائية مع روسيا والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الرياض، إنه تم أيضا بحث الوضع في سوريا واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن إعادة السفارة السعودية إلى سوريا مرتبطة بتطور العملية السياسية.

وأضاف “الجبير”، أنه من المبكر الحديث عن إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا، وأن السعودية تشدد دوما على وحدة الأراضي السورية وأهمية الحل السياسي، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وتابع: كندا لم تلغِ صفقة السلاح مع السعودية وغير ذلك أنباء للاستهلاك المحلي، خاصة وأنها تحاول إيجاد مخرج لهذه الصفقة

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، لافتًا إلى استعداد روسيا للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن الطرفين غير جاهزين.

وأوضح أنه تم مناقشة الملفات الإقليمية وبينها مكافحة الإرهاب والوضع في سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن موسكو تساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية خاصة وأنه الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة، لإتاحة الفرصة للشعب السوري ليقرر شكل نظامه السياسي.

وقدم شكره للسعودية على اهتمامها بالحجاج الروس، معربًا عن آمالة في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية، بالمساهمة في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.